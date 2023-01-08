الصين: حادث مروع يودي بحياة 17 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنأودى حادث مروري مروع في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، يوم السبت، بحياة 17 شخصاً، فيما أصيب 22 آخرون بجروح.ونقلت محطة (سي سي تي في)، الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث المروري تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين"، مشيرة إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.ولاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا"، وقالت: إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.