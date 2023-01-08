ضابط كبير في جيش الاحتلال يشن هجوماً كبيراً على كوخافي





ووجه الضابط الذي لم يفصح عن هويته، جل انتقاده إلى رئيس الأركان وأفضلياته، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقال: إن كوخافي جعل الجيش ما يشبه شركة "هايتيك" تكنولوجية على حساب القوات البرية، والتي تحسم المعركة القتالية.





وأوضح الضابط أنه بدلاً من تطوير وصيانة العشرات من الدبابات، فقد تم تحويل كل الأموال العسكرية لصالح تطوير التكنولوجيات المتقدمة.





وأبدى رأيه أن الرؤيا التي يستند إليها كوخافي والمتمثلة في جيش ناجع فتاك يعتمد على أجهزة الإنسان الآلى- الروبوتات المسيرات لغرض إنجاز نصر سريع فتاك إن هذه الرؤيا هي مجرد خيال خارق.





وأضاف: أن في لبنان تقام بالخفاء مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة الإصابة، وبعيدة المدى بينما إسرائيل لا ترد على هذا الأمر.



وردّ الناطق العسكري لجيش الاحتلال، أن ما أثاره الضابط من ادعاءات لا يعكس الصورة الحقيقية في الجيش.





وأضاف أن بعض التصريحات خاطئة والبعض الآخر لا أساس له من الصحة، خاصة وأنه قد تم رصد موارد كبيرة من أجل شراء وسائل قتالية جديدة لتعزيز القوات البرية.



رام الله - دنيا الوطنأعرب ضابط كبير في جيش الاحتلال، عن استيائه من حالة الجيش في نهاية ولاية رئيس الأركان، أفيف كوخافي.