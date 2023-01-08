أردوغان يكشف تفاصيل خلاف تركيا مع اليونان

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، إنّ "أنقرة ليس لديها أي مشكلة مع اليونان إذا تخلّت عن خططها لتمديد حدودها البحرية في بحر إيجه".ووفقاً لتقارير صحافية، فإن اليونان تخطط لتمديد حدودها البحرية، من 6 أميال إلى 12 ميلاً، في اتجاه الجنوب والغرب من جزيرة كريت، وفق قناة (الميادين).وذكرت تركيا أنّها لن تسمح بتمدد المياه الإقليمية اليونانية "ولو ميلاً واحداً في بحر إيجه".وقال إردوغان: "أطلقنا (صاروخ) تايفون، ما هو مدى تايفون؟ 561 ميلاً، ماذا فعل اليونانيون؟ أصابهم الذعر، وعلى الفور جاءت العناوين الرئيسة للصحف: سيضربون أثينا، ليس لدينا مثل هذه المشكلة ما دمتم لا تعبثون معنا في بحر إيجه".وتعليقاً على تصريحات الرئيس التركي، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء اليونانية، (AMNA)، إنّ أثينا تساهم في تعزيز الأمن في المنطقة، وتتّبع سياسة تستند إلى القانون الدولي.وقبل أيام، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ أنقرة لن تسمح لأثينا بالتوسع "ولو ميلاً واحداً" في المياه الإقليمية في بحر إيجه.وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزرها، بصورة غير قانونية، في شرقي بحر إيجه، وتؤكد أنه أمر محظور بموجب معاهدة لوزان، عام 1923.