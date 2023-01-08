عقب انتهاء الهدنة.. انفجارات عنيفة جراء القصف الروسي على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنعاد القتال مجددًا بين روسيا وأوكرانيا إلى محاور عدة، بعدما انتهت عند منتصف الليل، أوسع هدنة يعلن عنها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الجيش الروسي أن قواته تقدمت في مدينة سوليدار الاستراتيجية في محور باخموت بمنطقة دونيتسك، وفق قناة (العربية).وتقع سوليدار على مقربة من مدينة باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر انتزاعها بدعم من مسلحي مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية.وأفادت أنباء أخرى عن سقوط 5 صواريخ روسية في خاركيف.في حين، استؤنف القصف الروسي في مدن أخرى من أوكرانيا.وأعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لموسكو، عن وقوع انفجارات في منشآت عسكرية أوكرانية شمالي المقاطعة.كما أضافت أن الانفجارات طالت أيضا بنى تحتية أوكرانية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن وقفاً للنار لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس.