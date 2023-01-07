شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ المناضل كريم يونس بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
هنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم بحرية القائد كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أقدم أسير في العالم، بعد أكثر من 40 عاما، قضاها في زنازين الاحتلال.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني أن البطل المناضل كريم يونس بصموده الأسطوري، شكل عنوانا أصيلا لكل أحرار العالم ، ونموذجا للارادة الصلبة والعزيمة، وأن فجر الحرية آت لكافة الاسيرات والأسرى القابضين على الجمر .

وتابع مهما يحاول الاحتلال من منع الفرحة والاحتفال بحرية الأسرى إلا أنه يفشل دوما، مشيرا أن الطريقة التي أفرج بها عن الأسير يونس، دليلا على الفاشية والعنصرية ففي الوقت الذي كان ذوو الأسير وأحباؤه ينتظرونه أمام بوابة السجن تلقوا منه اتصالا هاتفيا ليخبرهم أن سلطة السجون أخرجته بسيارة في ساعة مبكرة فجر اليوم وأنزلته في مدينة رعنانا وطلبوا منه أن يتدبر أمره بنفسه، وذلك لقتل فرحة الحرية .

وأضاف أن طلب ما يسمى وزير داخلية الاحتلال ، وتهديدات الفاشي بن غفير، بسحب الجنسية من الأسير المحرر يونس = ومن ابن عمه الأسير ماهر يونس، مؤشرا خطيرا وأسلوبا انتقاميا، يدلل على نوايا حكومة الفاشية الجديدة  ضد الاسرى.

مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله، وملفهم على رأس  الاولويات الوطنية.

أخبار ذات صلة

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. &quot;الأوقاف&quot; تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. "الأوقاف" تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

قيادي فلسطيني: عقوبات الاحتلال على السلطة ضربة في وجه الأمم المتحدة

قيادي فلسطيني: عقوبات الاحتلال على السلطة ضربة في وجه الأمم المتحدة

المالكي: عناق كريم يونس للحرية تعبيراً عن إرادة شعبنا واصراره على الاستقلال

المالكي: عناق كريم يونس للحرية تعبيراً عن إرادة شعبنا واصراره على الاستقلال

الرئيس عباس يهاتف الفنان جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

الرئيس عباس يهاتف الفنان جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

بعد زيارتهم منزل كريم يونس.. الاحتلال يتخذ إجراءً ضد العالول والأحمد وفتوح

بعد زيارتهم منزل كريم يونس.. الاحتلال يتخذ إجراءً ضد العالول والأحمد وفتوح

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء الاحتلال ومستوطنين واعتقال آخرين بالضفة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء الاحتلال ومستوطنين واعتقال آخرين بالضفة

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كشك يستقبل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

أبو كشك يستقبل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة

"المبادرة الوطنية": عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة

&quot;الحركة العالمية&quot;: الاحتلال يلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين

"الحركة العالمية": الاحتلال يلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تُصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

"الإسلامية المسيحية" تُصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. &quot;الأوقاف&quot; تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. "الأوقاف" تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تُعقب على إجراءات الاحتلال ضد السلطة

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تُعقب على إجراءات الاحتلال ضد السلطة

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية