مجدلاني يهنئ المناضل كريم يونس بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنهنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم بحرية القائد كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أقدم أسير في العالم، بعد أكثر من 40 عاما، قضاها في زنازين الاحتلال.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني أن البطل المناضل كريم يونس بصموده الأسطوري، شكل عنوانا أصيلا لكل أحرار العالم ، ونموذجا للارادة الصلبة والعزيمة، وأن فجر الحرية آت لكافة الاسيرات والأسرى القابضين على الجمر .وتابع مهما يحاول الاحتلال من منع الفرحة والاحتفال بحرية الأسرى إلا أنه يفشل دوما، مشيرا أن الطريقة التي أفرج بها عن الأسير يونس، دليلا على الفاشية والعنصرية ففي الوقت الذي كان ذوو الأسير وأحباؤه ينتظرونه أمام بوابة السجن تلقوا منه اتصالا هاتفيا ليخبرهم أن سلطة السجون أخرجته بسيارة في ساعة مبكرة فجر اليوم وأنزلته في مدينة رعنانا وطلبوا منه أن يتدبر أمره بنفسه، وذلك لقتل فرحة الحرية .وأضاف أن طلب ما يسمى وزير داخلية الاحتلال ، وتهديدات الفاشي بن غفير، بسحب الجنسية من الأسير المحرر يونس = ومن ابن عمه الأسير ماهر يونس، مؤشرا خطيرا وأسلوبا انتقاميا، يدلل على نوايا حكومة الفاشية الجديدة ضد الاسرى.مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله، وملفهم على رأس الاولويات الوطنية.