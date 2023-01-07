شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو إلى مقاطعة منتجات الاحتلال رداً على القرصنة الإسرائيلية‎‎‎‎

رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد موافقة مجلس الوزراء السياسي - الأمني (الكابينيت) ​​في حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير الفاشية على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، ردا على توجه الجانب الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية للنظر في ماهية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، ومنها مواصلة أعمال القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني  وأكد أن دولة اسرائيل تمارس هذه القرصنة منذ سنوات دون حدود او قيود على اموال المقاصة ، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية والمعابر عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها.

وأضاف أن حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي قبل خمس سنوات  يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها  بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وتابع بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تواصل أعمال القرصنة هذه وتخصص في الوقت نفسه ، حسب هيئة الاسرى والمحررين ، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين ، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة ، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ ، الى جانب على سبيل المثال لا الحصر يورام شكولنك ، الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما ويتقاضى راتبا شهريا من منظمة ( حونينو ) الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيكل. .

وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين ، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 . وموقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .


أخبار ذات صلة

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. &quot;الأوقاف&quot; تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. "الأوقاف" تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

قيادي فلسطيني: عقوبات الاحتلال على السلطة ضربة في وجه الأمم المتحدة

قيادي فلسطيني: عقوبات الاحتلال على السلطة ضربة في وجه الأمم المتحدة

المالكي: عناق كريم يونس للحرية تعبيراً عن إرادة شعبنا واصراره على الاستقلال

المالكي: عناق كريم يونس للحرية تعبيراً عن إرادة شعبنا واصراره على الاستقلال

الرئيس عباس يهاتف الفنان جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

الرئيس عباس يهاتف الفنان جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

بعد زيارتهم منزل كريم يونس.. الاحتلال يتخذ إجراءً ضد العالول والأحمد وفتوح

بعد زيارتهم منزل كريم يونس.. الاحتلال يتخذ إجراءً ضد العالول والأحمد وفتوح

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء الاحتلال ومستوطنين واعتقال آخرين بالضفة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء الاحتلال ومستوطنين واعتقال آخرين بالضفة

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كشك يستقبل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

أبو كشك يستقبل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

&quot;المبادرة الوطنية&quot;: عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة

"المبادرة الوطنية": عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة

&quot;الحركة العالمية&quot;: الاحتلال يلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين

"الحركة العالمية": الاحتلال يلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تُصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

"الإسلامية المسيحية" تُصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. &quot;الأوقاف&quot; تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

استعداداً لتوزيعها على الأسر الفقيرة.. "الأوقاف" تستلم قافلة لحوم الهدي السعودية وتخزينها في ثلاجات

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تُعقب على إجراءات الاحتلال ضد السلطة

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تُعقب على إجراءات الاحتلال ضد السلطة

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية