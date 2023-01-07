"المبادرة الوطنية": عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة
أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية التي تطال الشعب الفلسطيني بكامله و تشكل عدوانا متواصلا عليه سيما وانها تتضمن منع البناء في المناطق المسماة "ج" وهذه الإجراءات الخطيرة والتي يرفضها شعبنا الفلسطيني تمهد الطريق نحو البدء بضم 62% من مساحة الضفة الغربية والاستيلاء عليها وتنفيذ تطهير عرقي فيها تماشيا مع المخططات الخبيثة التي جاء بها الفاشيون بن غفير وسموترتش.
و أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن إقدام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على فرض هذه العقوبات يتطلب ردا فلسطينيا موحدا و في مقدمته رمي بطاقات "VIP" في وجهها وإلغاء كافة اشكال التنسيق الأمني التزاما و تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني، والمركزي.
و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على الإسراع باستعادة الوحدة والالتفاف حول برنامج كفاحي وموحد و مقاوم لمواصلة النضال والمقاومة للتصدي لهذه العقوبات الهمجية و بما يضمن إجهاض المخططات العنصرية ووأدها وقطع الطريق على مخططات الاحتلال.
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