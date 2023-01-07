"المبادرة الوطنية": عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة



و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على الإسراع باستعادة الوحدة والالتفاف حول برنامج كفاحي وموحد و مقاوم لمواصلة النضال والمقاومة للتصدي لهذه العقوبات الهمجية و بما يضمن إجهاض المخططات العنصرية ووأدها وقطع الطريق على مخططات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية التي تطال الشعب الفلسطيني بكامله و تشكل عدوانا متواصلا عليه سيما وانها تتضمن منع البناء في المناطق المسماة "ج" وهذه الإجراءات الخطيرة والتي يرفضها شعبنا الفلسطيني تمهد الطريق نحو البدء بضم 62%؜ من مساحة الضفة الغربية والاستيلاء عليها وتنفيذ تطهير عرقي فيها تماشيا مع المخططات الخبيثة التي جاء بها الفاشيون بن غفير وسموترتش.و أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن إقدام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على فرض هذه العقوبات يتطلب ردا فلسطينيا موحدا و في مقدمته رمي بطاقات "VIP" في وجهها وإلغاء كافة اشكال التنسيق الأمني التزاما و تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني، والمركزي.