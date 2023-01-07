"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تصدر العدد الرابع من مجلة "بصمات"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، العدد الرابع من مجلة بصمات الربعية، وهي مجلة تعنى بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية، بالإضافة لأنشطة اللجنة الوطنية.وتناولت المجلة في هذا الإصدار، فعاليات الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر- بيروت 2022، والذي نفذته اللجنة الوطنية بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بالإضافة لمشاركة فلسطين في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الـ30 لبرنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو، والجهود الفلسطينية الرائدة نحو التطبيق الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تناول العدد الحالي مشاركة فلسطين في المؤتمر العالمي لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة، والممارسات التقليدية في البيئات الجافة ودورها في مكافحة التصحر، وحصول فلسطين على الميدالية البرونزية في أولمبياد (ألكسو) للرياضيات، ومفهوم الشعوب الأصلانية وتمثيلاتها في فلسطين، بالإضافة لعدد من الموضوعات الثقافية والتربوية الأخرى.