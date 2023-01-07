عرنكي: حرية الثائر كريم يونس تؤكد على أن حرية شعبنا واستقلاله قريبة لا محالة

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي ، عميد الاسرى الفلسطينيين كريم يونس، وعائلته وعموم شعبنا الفلسطيني، بتحرره من سجون الاحتلال بعد 40 عاما من الاسر.واعتبر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان تحرر كريم يونس بعد هذه السنوات الطوال من الصمود الأسطوري، تدلل على ان فجر الحرية ات لا محالة، وان زوال الاحتلال اصبح قريبا، حيث سينعم شعبنا واسرانا جميعا بالحرية والاستقلال .اننا نرى في هذا اليوم الذي يتنسم فيه كريم يونس هواء الحرية وتطأ قدماه تراب وطنه خارج المعتقل، يجب ان يشكل لنا دافعا ورافعة حقيقية نحو انهاء حالة الانقسام التي يعيشها شعبنا وضرورة العودة الى الوحدة الوطنية، التي تشكل اكبر اسناد ووفاء لاسرانا الابطال في سجون الاحتلال.وتقدم بتحية اجلال واكبار لاسرانا الابطال الصامدين خلف القضبان، مؤكدا ان قضية الاسرى في سلم اهتمامات شعبنا وقيادته الوطنية، مجددين العزم على المضي قدما حتى تحرر جميع الاسرى.