"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد الفتى أبو زيتون

ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في حماية شعبنا وادانة جرائم الاحتلال وكبح جماح عدوانها على كل ما هو فلسطيني وتقديم قادتها الى المحاكمة لارتكابهم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.



واضافت الجبهة: اننا ونحن نترحم على روح الشهيد الفتى "أبو زيتون" فإننا نتوجه بخالص التعازي الى ذويه ومحبيه والى اهلنا في محافظة نابلس البطولة والإباء، والى كافة أبناء شعبنا، مؤكدين لهم ان دماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وان شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال حتى تحقيق كامل الاهداف التي امن بها الشهداء وقدموا ارواحهم في سبيلها.







رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاماً)، والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم الخميس، معتبرة أن استمرار شلال الدم الذي ينزف يومياً يعكس إصرار الاحتلال على تماديه وامعانه في ممارسة الإرهاب المنظم بحق شعبنا.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، ان هذه الجريمة تضاف الى سجل الجرائم الاسود لقوات الاحتلال التي تتعمد ايقاع الشهداء بالاستهداف المباشر متوهمة ان تصعيد عنفها سيكسر ارادة شعبنا ويثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.