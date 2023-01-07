شؤون فلسطينية

دار الإفتاء تصدر تقرير نشاطاتها لعام 2022

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية تقرير نشاطاتها لعام 2022م، الذي سلط الضوء على تلك النشاطات، حيث شاركت الدار في (20) مؤتمراً داخلياً وخارجياًّ ضمن عملها في بيان الأحكام الشرعية والفقهية، وإطلاع العالم على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأرض والمقدسات والإنسان، وتخلل ذلك تقديم أوراق عمل، ومداخلات عديدة.

وبخصوص الندوات والمحاضرات والدروس الدينية وخطب الجمعة؛ فبلغت (4851)، تمت في المساجد، والجامعات، ومراكز التعليم، والمؤسسات المجتمعية المختلفة، وتناولت موضوعات تهم المواطنين في حياتهم الدنيا وآخرتهم، إضافة إلى عقد لقاءات للزائرين الأجانب لاطلاعهم على تعاليم الدين الإسلامي وعدالته ومواقفه السمحة، علماً أن الدار تستقبل العديد من الضيوف السياسيين والدينيين، وتطلعهم على معاناة شعبنا الفلسطيني، وبخاصة في مدينة القدس، وتبحث معهم سبل التعاون المشترك، وقامت دار الإفتاء بالعديد من الزيارات التضامنية، واللقاءات الداخلية، وشاركت في العديد من المسيرات والفعاليات الوطنية، وبلغ مجموع نشاطاتها على هذا الصعيد(4700).

وبالنسبة إلى الفتاوى، فقد أصدرت الدار (124803) فتوى شفوية و(3960) فتوى إلكترونية، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة، التي بلغت (2160) فتوى عامة، تناولت مجالات الحياة المختلفة، أما فتاوى الطلاق؛ فبلغت (5056) فتوى، وصدرت هذه الفتاوى على شكل إجابات عن أسئلة وردتها من جهات مختلفة، إضافة إلى إجابة عن الأسئلة التي تستقبلها الدار من سائلين يقطنون الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

كما حولت الدار إلى وزارة الصحة الفلسطينية (162) حالة، يحتاج الإفتاء فيها إلى رأي اللجان الطبية المتخصصة لإصدار الحكم الشرعي فيها، وذلك تتويجاً للتعاون المشترك بين دار الإفتاء ووزارة الصحة الفلسطينية.

وشاركت دار الإفتاء ممثلة بمفتيّها مع لجان الخير والإصلاح في حل العديد من النزاعات والخلافات العائلية والعشائرية، بهدف إعادة الاستقرار للمجتمع المحلي وأسره، وبلغ عدد النزاعات التي ساهمت دار الإفتاء في حلها (2564) خلافاً ونزاعاً، وقعت في مختلف محافظات الوطن.

وشاركت دار الإفتاء المجتمع المحلي في افتتاح العديد من المراكز والمؤسسات العامة من مدارس، ومراكز صحية، ومساجد، حيث شاركت في افتتاح (119) مركزاً ومسجداً ومؤسسة في مختلف محافظات الوطن.  وعلى الصعيد الإعلامي؛ قدمت الدار العديد من البرامج الدينية عبر مختلف المحطات المحلية المنتشرة في المحافظات، وعبر قناة تلفزيون فلسطين الفضائية، والمحطات العربية والدولية، إضافة إلى نشر الأخبار  في الصحف المحلية، والمقالات الصحفية ذات الصلة بالأحداث المحلية والعالمية، و تغطية أخبار الدار ونشاطاتها، وبلغ مجموع هذه النشاطات الإعلامية (2602) نشاطاً. 

وقد أشاد الشيخ محمد حسين-  المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية - بهذه النشاطات والإنجازات، التي تمت رغم وجود بعض المعوقات المادية إلى جانب جائحة كورونا، وكان هناك تطور وتقدم في الخدمات التي تقدمها الدار عبر دوائرها المختلفة على مختلف الأصعدة، داعياً إلى مواصلة تقديم مزيد منها، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال: إن دار الإفتاء الفلسطينية تعمل على خدمة الدين والوطن والمواطنين، ضمن الإمكانات المتوافرة، مبدياً حرصه الشديد على إصدار العديد من النشرات الدينية والتوعوية لتفقيه المواطنين بأمور دينهم، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع الدار من خلال دوائرها المنتشرة في محافظات الوطن، أو من خلال صفحتها الإلكترونية www.darifta.ps

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