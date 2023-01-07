"الإسلامية المسيحية" تُصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر تشرين أول 2022م، حيث واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، والاعتداء على المقدسيين وسفك دمائهم والتنكيل بهم، وشهد الشهر المنصرم، جريمة مروعة راح ضحيتها الشقيقان محمد (37 عاما) ومهند (17 عاما) يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد أن أقدم مستوطن متطرف على دعسهما بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.كما وشهد شهر كانون أول المنصرم عودة سلطات الاحتلال الى سياسة الابعاد بحق المقدسيين، وذلك في تشريع احتلالي جديد لطرد الفلسطينيين عن العاصمة المحتلة، وامتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967؛ لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية. حيث أبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.وجاءت الانتهاكات على النحو التالي:· الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك:- اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين حراسة مسار اقتحامات المستوطنين، حيث منعت الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى.- اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، في ثاني أيام ما يسمى عيد "الأنوار" العبري حيث اقتحم عشرات المستوطنين ساحات "الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية.- دعت جماعات يهودية على رأسها المتطرف "بن غفير"، لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي.- تلقى عشرات المستوطنين، شروحات توراتية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى المبارك، وأدى آخرون طقوسًا تلمودية في ساحة الغزالي قرب المسجد، عشية عيد "الأنوار" اليهودي. كما وتلقى عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التلمودية، شروحات تلمودية، في أنفاق أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى حول "الهيكل" المزعوم.- قامت منظمة "بيدينو" الاستيطانية ببيع حجارة المسجد الأقصى علناً بعد أن وضعت إعلاناً عن بيع قطع مجوهرات تتكون من حجارة مأخوذة من داخل المسجد الأقصى لدى محل مجوهرات يدعى (مجوهرات موريا) يقع في الحي اليهودي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وكانت قد أعلنت المنظمة الاستيطانية عن "خصم يصل إلى 40%" على كافة هذه المجوهرات، وقالت إن ريع بيع هذه الحجارة سيرصد لدعم نشاطات التهويد التي تقوم بها جماعات المعبد الاستيطانية في تنظيم اقتحامات الأقصى. كما أعلنت المنظمة أنّ هذه الحجارة مأخوذة مما سمته "مشروع تنقية التراب في جبل المعبد" الذي أقدمت من خلاله ما تسمى "سلطة الآثار" على سرقة كميات من الطمم والأتربة التي رفعت خلال فترة حفر وافتتاح بوابات المصلى المرواني الشمالية في الأقصى قبل أكثر من 20 عاماً.- نصب عشرات المستوطنين شمعدانًا في ساحة حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة عيد "الحانوكا" العبري.- قاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. حيث اقتحم عشرات المستوطنين "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا الى شروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.· جرائم التجريف والهدم:- هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين في قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة، احدهما منشأة تجارية لغسيل المركبات، تعود للمواطن محمد تيسير نافع، وتبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع، ومنشأة آخرى، تعود للمواطن سامر أبو زينة، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع.- أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتضم البناية السكنية 10 شقق، تأوي حوالي 100 فرد.- سلمت سلطات الاحتلال إخطارات هدم لعدة منازل قيد الإنشاء، في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.- هدمت قوات الاحتلال بركساً زراعية تقدر مساحته بـ250 مترا، وأسواراً يعودان للمواطن سميح أبو دية، في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي ثائر عبيد على هدم منزله، الذي تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص، في بلدة العيسوية، شرق مدينة القدس المحتلة.- أجبرت سلطات الاحتلال، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في منطقة واد الجوز بمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليها في حال قامت هي بعملية الهدم.اجراءات التهويد في المدينة:- فرضت طواقم بلدية الاحتلال غرامات مالية على الاهالي في حي الشيخ جراح.- أعلنت مصادر عبرية، أنّ إحدى الشركات العقارية الاستيطانية حصلت في الأشهر الأخيرة على ثلاثة عطاءات لمشاريع إخلاء وبناء تتضمن ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة. وبحسب نفس المصادر، فإنّ الشركة ستعمل على بناء 600 وحدة جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" وحوالي 240 وحدة جديدة في مستوطنة "أرنونا" في محيط بلدة جبل المكبر، وحوالي 160 وحدة في تلبيوت القديمة.- أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروع بناء حوالي 380 وحدة في مستوطنة التلة الفرنسية على أرض السمار قرب حي الشيخ جراح.- استولى مستوطنون على أرض الحمرا والتي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات، في منطقة العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعتبر أهم قطعة أرض في واد حلوة، لصالح التوسع الاستيطاني. وتملك عائلة سمرين عقد مزارعة لهذه الارض، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما، واعتدوا على الأهالي أثناء تصديهم للمستوطنين.· الانتهاكات بحق المقدسيين:- اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت الشيخ سامي فتيحة، كما اعتقلت الفتى نصار جمجوم من قرية العيسوية شمال شرق القدس.- اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس، واقتحمت كلية المقاصد في بلدة الطور.- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عبيد بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.- اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأزالت أعلامًا فلسطينية معلقة على أعمدة الكهرباء في شوارع البلدة.- قمعت قوات الاحتلال المحتفلين من ابناء القدس في باب العمود بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، حيث اعتدت شرطة الاحتلال وفرق الخيالة على المواطنين، وحاولت فض الاحتفال بالقوة.- اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وهم: قاسم محمد ناجي داود، ومحمد أحمد ناجي داود، وسعيد مصطفى اسبيتان داود، ومؤمن مصطفى سرحان مرار، ومظفر مشهور اسبيتان داود، وكرم حاتم ريان.- اعتقلت قوات الاحتلال فتيين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وهما: ماهر الرجبي ومحمد شحادة خلال اقتحام البلدة، وملاحقة الطلبة العائدين من مدارسهم، كما استدعت الفتى مدحت زاهدة للتحقيق.- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علي عرابي وآدم سامي أبو الهوى من منزلي ذويهما في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.- أصدرت محكمة الاحتلال أحكاما بالسجن الفعلي والإداري بحق ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة. حيث أصدرت حكما بالسجن الفعلي 30 شهرا بحق الفتى المقدسي محمد البيروس وغرامة مالية بقيمة 14 ألف شيقل. كما أصدرت حكما على الأسير المقدسي إبراهيم الزعتري بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيقل. وحكمت على الأسير أحمد درباس من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، بالسجن الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد.- اعتقلت قوات الاحتلال الفتيات شيماء رواجبة، ورند جوهري، وحنين دبوس، من باحات المسجد الأقصى المبارك، بذريعة رفع العلم الفلسطيني في باحات "الأقصى".- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح حوشية، ورياض قرش، خلال اقتحامها منزلي ذويهما في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.- مددت سلطات الاحتلال اعتقال 5 فتية من بلدة سلوان، وهم: أمين العباسي، ومنصور العباسي، ومصطفى العباسي، وخليل الأعور، ومحمد العباسي.- اعتقلت قوات الاحتلال شاباً على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة، قبل أن تغلق الحاجز في كلا الاتجاهين.- اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت قرية صور باهر، واعتقلت كلا من: محمود أحمد عطون، وقسام محمود عطون، ومحمد صهيب عطون، بعد أن داهمت منازل ذويهم.- اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من حي باب العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.- اغلقت قوات الاحتلال منافذ المدينة المقدسة المحتلة وعزلتها عن محيطها وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومنعت دخول الفلسطينيين اليها، وقمعت المصلين والمرابطين واعتدت عليهم، ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة الاقصى المبارك، وذلك بحجة الأعياد اليهودية.- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع حمد من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، من بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة، وهم: أسامة أبو عيد، وزاهر الخضور، وعدي صدام بدوان، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أبو وهدان في البلدة القديمة أثناء تواجده في منطقة باب العامود.- اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس، عدنان غيث في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب همام الحسيني بعد أن داهمت منزله في حي الشيخ جراح، وفتشته.- اقتحمت قوات الاحتلال نادي أبناء القدس في حارة السعدية في البلدة القديمة، وذلك خلال تواجد العشرات من المقدسيين فيه لمشاهدة مباراة "مونديال قطر" بين منتخبي المغرب وفرنسا. وصادرت قوات الاحتلال أعلام فلسطين والمغرب من المكان قبل أن تغدر المكان منغصةً على المقدسيين ممارسة أنشطتهم اليومية الاعتيادية وتفاعلهم مع المنتخب المغربي الذي تأهل للنصف نهائي في كأس العالم المقام في قطر.- أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بتغريم 3 مقدسيين ما يقارب 3 مليون "شيكل" وإلزامهم بدفعها لمستوطن، بعد تعرضه للضرب من قبل الشباب المقدسيين. وبحسب ما نشرت مصادر عبرية، فإنّ الحدث يعود لعام 2015، حيث كان المستوطن يدنس البلدة القديمة وهاجمه الشبان المقدسيون بالهروات والعصي- اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً: غنام أبو غنام، وأنس الصياد من بلدة الطور، وسط القدس المحتلة. كما واعتقلت المقدسي أمير حازم الصياد، عقب اقتحام منزله في ذات البلدة، واعتدت على شقيقه بصورة وحشية استدعت نقله بواسطة سيارة اسعاف إلى المشفى لتلقي العلاج.- اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان، أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين الذين استولوا على 5 دونمات بأرض الحمرا في منطقة العين ببلدة سلوان.- اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر، واعتقلت كلا من: عصام عماد عطوان، وموسى زياد عطوان، ومحمد علي عطوان، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.- هاجم مستوطن، مسنة مقدسية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد الصياد في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.- أبعدت سلطات الاحتلال المقدسيين فراس الأطرش ومحمد أبو سنينة عن البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين.- اعتقلت قوات الاحتلال عضو إقليم حركة "فتح" في القدس المحتلة ياسر درويش.- اعتقلت قوات الاحتلال فتيين من حوش أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.- اعتقلت قوات الاحتلال شابا من محل للصرافة في مدينة القدس المحتلة، واستولت على مبلغ من المال.- أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.- أصيب 11 مواطناً عقب قمع قوات الاحتلال، مسيرة توجهت إلى حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. واندلعت مواجهات في محيط حاجز قلنديا العسكري مع قوات الاحتلال، عقب قمع "مسيرة الخلود"، التي انطلقت من مدخل مخيم الأمعري بالبيرة.- اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من المسجد الأقصى المبارك، ونقلتهم إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزيد ريان ومحمد ريان من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.- اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين يوسف زاهدة وأحمد عوض من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. واعتقلت الفتى حسن فطافطة من أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز تحقيق "القشلة".