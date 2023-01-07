شؤون فلسطينية

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل

إصابة فتى بالرصاص بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فتى بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب مسيرة جابت البلدة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز منذ عامين في ثلاجات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، إن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) برصاصتين حي "توتو" في كلتا قدميه أطلقها أحد جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه ونقل من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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