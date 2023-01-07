شؤون فلسطينية

عباس زكي يتلقى رسالة تهنئة بالذكرى 58 للانطلاقة من الأمين العام لجبهة التحرير الجزائري

رام الله - دنيا الوطن
تلقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 58 لانطلاقة حركة فتح من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري أبو الفضل البعجي.

وأعرب البعجي عن أصدق التهاني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة مشيداً ببطولات شعبنا الفلسطيني وتشبته بالدفاع عن حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، مستذكراً نضالات حركة فتح التي كانت المنارة التي شقت الطريق أمام نضالات الشعب الفلسطيني وزرعت آمالاً وطنية صلبة لمواصلة المسيرة رغم التضحيات.

وأكد البعجي في رسالته أن فتح التي سجلت صموداً اسطورياً في كافة ميادين النضال وكانت أول الرصاص وأول الحجارة مستمرة في نضالها للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ،مؤكداً على فشل كل مخططات الكيان الصهيوني العنصري بثبات شعبنا الفلسطيني على أرضه وكما أسقط صفقة العار سيسقط مؤامرات الاحتلال الاستيطاني بوحدته وثوابته الوطنية . مؤكداً أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته لا تقبل التأويل وأن الشعب الفلسطيني فخوراً بتراثه وحضارته وثقافته ومورثه الانساني . وأشار البعجي الى مواقف جبهة التحرير الوطني الجزائري والشعب الجزائري الثابتة ودعمه الكامل والغير مشروط للشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال، وأن هذا الموقف يستند الى العلاقة الراسخة بين حركة فتح وجبهة التحرير الوطني الجزائري والتي هي علاقة أكبر بكثير من أن يتم وصفها فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرير.

متمنياً أن يجسد العام الجديد أماني الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله وعلى راسها الحق الثابت غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

بدوره أعرب زكــي في معرض رده على رسالة التهنئة التي تلقتها حركة فتح عن عميق تقديره وقيادة حركة فتح والشعب الفلسطيني على رسالة التهنئة التي عبرت عن المواقف الراسخة والثابتة للجزائر وشعبها العظيم  وقيادته وجبهة التحرير الوطني الجزائري التي شكلت الحاضنة الأولى للثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها.

وأشاد بما قدمته وما تقدمه الجزائر وجبهة التحرير الجزائري  منذ الانطلاقة ودعمها الدائم والمستمر لنضالات شعبنا الفلسطيني وحركة فتح في كافة الميادين والمحافل الدولية. 

وأشار زكي إلى أن الموقف الجزائري راسخ في عقول وقلوب الشعب الجزائري العظيم الذي لا يتزعزع ولا يتبدل أو يتغير بتغير رؤساء الجزائر الشقيقة.

وأضاف أن الجزائر تتصدر المشهد العربي اليوم لتحتضن لينعقد مؤتمر القمة العربي على أرضها المزينة بشمس الحرية بزعامة الرئيس عبد المجيد تبون والذي كان راعيا لقرارات القمة التي تم اتخذها بالإجماع من أجل فلسطين، فكانت القمة بالمستوى الرفيع لما تؤمن به الجزائر تجاه مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية من المحيط إلى الخليج.. ولترفع الجزائر صوتها الحر منادية بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم  المتحدة.



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