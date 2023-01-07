عربي

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى
البنك المركزي الأردني
رام الله - دنيا الوطن
نشر البنك المركزي، اليوم السبت، صور أربع فئات من أوراق النقد الأردني الصادرة في الإصدار الخامس، التي لن تحمل الصفة القانونية كعملة قابلة للتداول إلا بعد طرحها جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية.

وسيعلن البنك عن موعد طرح كل فئة، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي بدأ تداولها في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، جنبا إلى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وتحمل الفئات الأربعة (5، 10، 20، 50) صور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع، والتي أُعلن مسبقا عن مواصفاتها؛ لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الأصالة والحداثة والمعاصرة، بحسب البنك المركزي الأردني.

وفئة 50 ديناراً عليها صورة الملك عبد الله الثاني، وبجانبه المسجد الأقصى.

وقال البنك المركزي، إن الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول؛ نظرا لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.






أخبار ذات صلة

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

ممثلاً عن الرئيس عباس.. اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

تقرير: برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة تكثيف الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين في معازل‎‎‎‎‎‎

تقرير: برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة تكثيف الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين في معازل‎‎‎‎‎‎

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

&quot;النضال الشعبي&quot; تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية