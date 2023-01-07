صور: الأردن يصدر ورقة نقدية عليها صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى





وفئة 50 ديناراً عليها صورة الملك عبد الله الثاني، وبجانبه المسجد الأقصى.



وقال البنك المركزي، إن الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول؛ نظرا لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.



















رام الله - دنيا الوطننشر البنك المركزي، اليوم السبت، صور أربع فئات من أوراق النقد الأردني الصادرة في الإصدار الخامس، التي لن تحمل الصفة القانونية كعملة قابلة للتداول إلا بعد طرحها جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية.وسيعلن البنك عن موعد طرح كل فئة، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي بدأ تداولها في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، جنبا إلى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وتحمل الفئات الأربعة (5، 10، 20، 50) صور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع، والتي أُعلن مسبقا عن مواصفاتها؛ لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الأصالة والحداثة والمعاصرة، بحسب البنك المركزي الأردني.