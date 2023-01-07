المالكي: عناق كريم يونس للحرية تعبيراً عن إرادة شعبنا واصراره على الاستقلال





واعتبر المالكي عناق يونس لوطنه وشعبه مواقف عزٍ وكرامة وانتصار على قيود الجلاد، وامتدادا لمسيرة طويلة من النضال والصمود.





وأكد على أننا سنواصل العمل مع جميع الأطراف الدولية ذات الاختصاص للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والاسيرات من سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنهنأ وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس واسرته وبلدته وعموم أبناء شعبنا في كل مكان بالإفراج عنه صباح هذا اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.