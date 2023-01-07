الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي يسجل انخفاضاً مقداره 4.22%

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 4.22% خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2022 مقارنة بشهر تشرين أول/أكتوبر 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.64 خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة 114.47 خلال شهر تشرين أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسيةسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 11.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.56% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.