إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء الاحتلال ومستوطنين واعتقال آخرين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برضوض، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه قرب مستوطنة (نجهوت) الجاثمة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم ببلدة دورا جنوب الخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال أرغموا ثلاثة شبان على النزول من المركبة التي كانوا يستقلونها، واعتدوا بالضرب المبرح على الشاب صهيب الجعبة ما تسبب بإصابته برضوض، كما اعتقلوا شابين.كما أصيب، مساء اليوم السبت، مواطنان بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم في منطقة "خلة النحلة"، جنوب بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من منطقة "خلايل اللوز"، ما أدى الى إصابة المواطنة ثمينة علي عبيات (55 عاما) بجروح في الرأس، والشاب فراس عبيات برضوض، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي.