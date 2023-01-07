دولي

شاهد: الآلاف يشاركون بتظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

شاهد: الآلاف يشاركون بتظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب
تظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب رفع فيها العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين اليوم السبت، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ساحة "هابيما" في تل أبيب.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شارك في التظاهرة، أعضاء (كنيست) غادي آيزنكوت، نعما لازيمي، وأيمن عودة وآخرون.

وشهدت التظاهرة رفع العلم الفلسطيني.

يشار إلى أن حكومة نتنياهو أدت قبل عشرة أيام اليمين أمام الرئيس الإسرائيلي، حيث تضم وزراء متطرفين، أبرزهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ونفذ بن غفير يوم الثلاثاء الماضي، خطوة استفزازية حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

ولاقت الخطوة إدانة دولية واسعة في مجلس الأمن، لاقتحام بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.

وعقدت الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكذلك الصين، بحث مساعي إسرائيل لتغيير الوضع الراهن في القدس.

 


 


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