شاهد: الآلاف يشاركون بتظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

يشار إلى أن حكومة نتنياهو أدت قبل عشرة أيام اليمين أمام الرئيس الإسرائيلي، حيث تضم وزراء متطرفين، أبرزهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ولاقت الخطوة إدانة دولية واسعة في مجلس الأمن، لاقتحام بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.





وعقدت الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكذلك الصين، بحث مساعي إسرائيل لتغيير الوضع الراهن في القدس.

ونفذ بن غفير يوم الثلاثاء الماضي، خطوة استفزازية حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.