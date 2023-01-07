شؤون فلسطينية

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال

قيادي بــ (حماس): دماء الشهداء تمهد الطريق للحرية وإنهاء الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، أن قوافل شهداء شعبنا المتلاحقة والمتواصلة، لهي دليل واضح على تمسك شعبنا بحقوقه ومقدساته، وإصراره على نيل حقوقه وتحرير أرضه مهما كلف ذلك من تضحيات وأثمان.

وقال أبو كويك في يوم الشهيد الفلسطيني: إنه "بهذا اليوم يجدد شعبنا العهد والوفاء لدماء الشهداء الطاهرة وأرواحهم المنيرة، وإننا باقون على الدرب والعهد حتى التحرير والعودة".

وأضاف أن "الشهداء لهم نورهم الدنيوي الذي يضئ للذين من خلفهم الطريق، فتوضح السبل وتتجلى الغايات، ونورهم ساطع وهاج لكل ذي بصيرة، وتذكرة وكرامة".

وتابع أبو كويك قائلاً: "ولهم نورهم الآخروي يوصلهم إلى جنّة عرضها السماوات والأرض، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وذكر أن "دماء أحرار وحرائر شعبنا لن تذهب هدرا، فهي التي تمهد الطريق للخلاص والحرية"، مؤكداً أن الاحتلال الذي يسفك الدماء ويفسد في الأرض، له ميعاد سيدفع فيه الثمن باهظاً، وسيجلو عن أرضاً مهزوماً مدحوراً.

وشدد أبو كويك على أنه في يوم الشهيد وفي كل أيامنا التي باتت أيام شهداء العزة والكرامة، يجب أن نزيد من التلاحم والتراحم والوحدة الوطنية والميدانية، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية، وتغيير السلطة وقيادة فتح سلوكها واستراتيجيتها عبر وقف التنسيق الأمني والانحياز للصف الوطني المقاوم.

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