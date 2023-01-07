في يوم الشهيد.. النضال الشعبي: الشهداء وسام فخر وعنوان الحرية والفداء والنضال

وتابعت الجبهة: في يوم الشهيد الفلسطيني يوم إحياء ذكرى شهداء فلسطين، والذي يصادف السابع من كانون الثاني من كل عام، أعلن عنه عام 1969، بعد أربعة أعوام على ارتقاء أول شهيد فلسطيني بالثورة الفلسطينية المسلحة الشهيد أحمد موسى سلامة، فصار هذا اليوم يومًا وطنيًا تخليداً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين، ما زال شعبنا صامدا ومتحديا الاحتلال الإسرائيلي وكافة اجراءاته الفاشية والعنصرية.





وأضافت الجبهة يأتي أحياء هذا اليوم لإرساء الروابط بين الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، يستذكر فيها شعبنا الشهداء الذين ارتقوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال من كافة فصائل العمل الوطني وشهداء الأرقام الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.



وقالت الجبهة: إن شهداء فلسطين وسام فخر لشعبنا، وعنوان الحرية والفداء والنضال المستمر، وهم الشهود على إرهاب الاحتلال وجرائمه التي لا تسقط بالتقادم.



وأكدت الجبهة أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ما ندعو إليه في هذا اليوم ليكون تحية خاصة لمن بذلوا وقدموا أرواحهم فداء لفلسطين، مشددين أن بوصلة النضال وتعزيز مسيرة العطاء التي غمدت بدماء الشهداء تدعونا لتجاوز هذه المرحلة نحو وحدة وطنية حقيقة، لرسم استراتيجية عمل وطنية موحدة ضد حكومة الإرهاب الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال الفاشية ما زالت ماضية في تصعيد عدوانها ضد أبناء شعبنا، وبعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها وبإرهاب الدولة المنظم .