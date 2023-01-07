شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يستنكر انحياز إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية السافر للاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة انحياز الإذاعة الوطنية الألمانية "دويتشه فيله" السافر للاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض، ويدين تخليها الفج عن أخلاقيات العمل الصحفي وأبجدياته التي يتقدمها الحياد والموضوعية وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يحولها بكل أسف إلى مجرد بوق للتحريض الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والعدوان عليه بمختلف أشكال الإرهاب المادي والمعنوي.

وكان مدير الإذاعة الوطنية الألمانية "دويتشه فيله" (DW) الممولة من الدولة قد اعتذر عما أسماه "معاداة السامية" في الشبكة للمرة الثانية في أقل من عام، وسط ضجة حول بث تصريحات للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في حين أن متحدث باسم "DW" رأى في وقت سابق لمجلة (بيلد) الإخبارية: "إن إدراج قاسم في التقرير كان مبررًا، قائلاً: "نحن نعتبر ظهور تصريح من الجانب الفلسطيني في الإبلاغ عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية أمرًا مناسبًا".

وقال: إن اعتذار الإذاعة الألمانية عن استضافة الناطق باسم حركة حماس يعكس سياساتها العنصرية بتجاهل الموقف الفلسطيني، ويشكل دعماً مباشراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، الأمر الذي يتناقض مع موقف الشعوب الحية المناصرة للقضية الفلسطينية، ويجافي القرارات الدولية المُجرمة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الإذاعة الوطنية الألمانية "دويتشه فيله" للتحلي بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة السامية، والانتصار لقيم الإنسانية والعدالة، وعدم المضي في نهج معاداة الشعب الفلسطيني وحصار روايته الإعلامية، لاسيما في ظل الإرهاب الإسرائيلي ضد الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته سواء بتدمير مقار عشرات المؤسسات الإعلامية أو بإعدام العشرات من الصحفيين وكان أخرهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة والزميل نضال إغبارية.

أخبار ذات صلة

&quot;التربية&quot; تكرم الطالب الفائز في بطولة آسيا للكاراتيه

"التربية" تكرم الطالب الفائز في بطولة آسيا للكاراتيه

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

(فدا) يحدد جملة الخطوات الفلسطينية والعربية المطلوبة للرد على القرارات الإسرائيلية

(فدا) يحدد جملة الخطوات الفلسطينية والعربية المطلوبة للرد على القرارات الإسرائيلية

&quot;الديمقراطية&quot;: نتائج أعمال اللجنة التنفيذية خيبت آمال شعبنا وقواه السياسية

"الديمقراطية": نتائج أعمال اللجنة التنفيذية خيبت آمال شعبنا وقواه السياسية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

(فدا) يهنىء الشعب الفلسطيني وكل أحرار وشرفاء العالم بتحرر كريم يونس

(فدا) يهنىء الشعب الفلسطيني وكل أحرار وشرفاء العالم بتحرر كريم يونس

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

&quot;النضال الشعبي&quot; تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

&quot;الاقتصاد&quot;: ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل