بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن العدوان على المسجد الأقصى رسالة تحدي من الحكومة الصهيونية للعالم العربي والإسلامي كافة.وأوضح بكيرات أن المسجد الأقصى في محنةٍ عظيمةٍ جداً، فقد التقى عليه أكثر من عدوان أبرزهم عدوان "بن غفير" والأعياد اليهودية التي تسعى من خلالها الجماعات التوراتية لشرعنة أكبر عدد من الطقوس والشعائر التلمودية في الأقصى.وأشار إلى أن هذا العدوان لم يسبق له مثيل، وتريد حكومة الاحتلال والجماعات المتطرفة أن تجعل من المسجد الأقصى مسرحاً للأحداث يزداد فيه الصدامات والمعارك يوماً بعد يوم.وشدد على أن شرارة الحرب الدينية أوشكت على الاشتعال نتيجة الأحداث المتسارعة والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وأهله يوماً بعد يوم.وأوضح بكيرات أن ما يحدث في الأقصى يمكن ترجمته عبر ثلاثة مسارات، الأول وهو زيادة العدوان على الأقصى لجعله ذا قداسة وسيادة يهودية عبر تغيير الواقع المتمثل فيه تماما عما كان عليه في العام 1967.وأضاف: "المسار الثاني يشكل مسار تحدي من الحكومة الصهيونية ليس فقط للمقدسيين أو الفلسطينيين، وإنما رسالة تحدي للعالم الإسلامي والعربي بشكلٍ أجمع".