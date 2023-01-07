شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية، قيادةً وحكومةً وشعباً وحزباً، في مواجهة كافة المحاولات التشويهية المعادية التي تستهدف النيل من إجراءات وسياسات الصين التي أعلنتها بكين في اطار خطتها في مجابهة فيروس (كورونا).

وقال محمـد علوش، عضو المكتب السياسي للجبهة، ان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تقف بثبات الى جانب الرفاق في الحزب الشيوعي الصيني والقيادة الصينية رفضاً للمواقف الأمريكية والغربية المغرضة والتي تتسم بعدم النزاهة وانعدام المصداقية، التي تسعى لتشويه الحقائق وحرف الأنظار عن الحقيقة الصينية الساطعة والإنجازات الصينية العظمية والتدابير التي اتخذتها الصين طيلة السنوات السابقة، في إجراءات الحد من تأثيرات الفايروس ومحاصرتها والانتصار عليه.

وأشار بأن يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت الصين بياناً واضحاً مفاده بأنها أعادت تسمية الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا) الجديد بـ"عدوى فيروس (كورونا) الجديد"، معلنةً أنها ستخفض مستوى تعاملها مع (كوفيد-19) من مرض معد من الفئة "أ" إلى مرض معد من الفئة "ب" بدءاً من 8 كانون الثاني/يناير 2023، وفقا للقانون الصيني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، وأنها سترفع إجراءات الحجر الصحي حيال الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) الجديد، وستتوقف عن تحديد المخالطين عن قرب للحالات المصابة، وعن تحديد مناطق عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة.

وأكد علوش أن هذه الخطوات الرائعة هي مزيد من التحسين والتعديل لاستراتيجية الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تستند إلى تقييم شامل لطفرات الفيروس، والوضع الوبائي، وتجربة الوقاية والسيطرة على الوباء، والالتزام بمبادرة استخلاص الحقيقة من الوقائع، وتحسين الوقاية من الأوبئة علمياً وبدقة، وما زال يتبع مبدأ (الشعب أولاً) و(الحياة في المقام الأول).

 

وقال علوش: اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نثمن عالياً مواقف الصين الشجاعة وجهودها على الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه على حماية الصحة والوقاية من الحالات المرضية الشديدة، وندعم سياستها الوقائية لاتخاذ تدابير لحماية حياة الشعب وصحته إلى أقصى حد، وتقليل تأثير المرض على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أدنى حد.

 

وأوضح علوش أن فيروس كورونا لا يعرف الحدود، وليس هناك أي بلد من البلدان بمنأى عنها، ويجب على دول العالم تعزيز الوعي بمجتمع المصير المشترك للبشرية،  فكلما ازدادت الصعوبات، ازدادت ضرورة التآزر والتساند،  لذلك علينا أن نتغلب على الفيروس كالعدو المشترك للبشرية عبر تعزيز التعاون الدولي، ومن هنا تكمن ضرورة القيام بالبحث المتخصص في الإجراءات الاحترازية والكشف عن مصدر الفيروس بموقف علمي، حيث عارضنا سابقاً ونعارض بشدة الآن كل المحاولات الأمريكية البائسة لتسييس قضية الصحة العامة، وتشويه صورة بلد باستغلال الوباء، وكل مساعي تخريب التعاون بين الدول للحد من انتشار الوباء وفق السياسات الامبريالية المعادية للإنسانية والتي تتجلى بالمواقف الأمريكية المعادية للصين في نجاحها الخارق لمكافحة الوباء المدمر للإنسانية، حيث حققت الصين انتصاراً كبيراً وساحقاً على الفايروس وبدأت العودة الى طبيعة الحياة السابقة تعزيزاً للخطوات القادمة نحو التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي والانساني العام .

وعبر علوش عن التضامن مع الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نعبر عن اعتزازنا الكبير بالنجاحات الهائلة التي حققتها الصين خلال الأعوام الثلاث الماضية وما أحرزته من نتائج عملية ملموسة على صعيد مواجهة الفيروس ورفع راية الانسان وصحة الشعب أولاً وفي المقام الأول، ونحيي كافة الجهود التي بذلتها الحكومة وأجهزة الدولة في الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ونأمل أن تستعيد الصين عافيتها سريعاً ضمن الخطة المعدلة وأن تواصل مساعيها التنموية الشاملة والتي يشكل نجاحها وتقدمها عبقرية صينية ونموذجاً ملهماً لكافة الشعوب والبلدان، وهي نجاحات ستنعكس بكل تأكيد على العالم ككل، حيث المنافع التي تعود على الجميع ضمن مشروع المصير المشترك للبشرية التي يعبر عن أرقى أشكال التعاون الدولي.

أخبار ذات صلة

&quot;التربية&quot; تكرم الطالب الفائز في بطولة آسيا للكاراتيه

"التربية" تكرم الطالب الفائز في بطولة آسيا للكاراتيه

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

(فدا) يحدد جملة الخطوات الفلسطينية والعربية المطلوبة للرد على القرارات الإسرائيلية

(فدا) يحدد جملة الخطوات الفلسطينية والعربية المطلوبة للرد على القرارات الإسرائيلية

&quot;الديمقراطية&quot;: نتائج أعمال اللجنة التنفيذية خيبت آمال شعبنا وقواه السياسية

"الديمقراطية": نتائج أعمال اللجنة التنفيذية خيبت آمال شعبنا وقواه السياسية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

(فدا) يهنىء الشعب الفلسطيني وكل أحرار وشرفاء العالم بتحرر كريم يونس

(فدا) يهنىء الشعب الفلسطيني وكل أحرار وشرفاء العالم بتحرر كريم يونس

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

بكيرات: العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

&quot;النضال الشعبي&quot; تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

البرديني: قرارات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة النضال

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

رام الله: مستوطنون يتلفون أشتال زيتون بعد رشها بمبيدات سامة بقرية المغير

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

&quot;الاقتصاد&quot;: ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

تونس: سعيّد يقيل وزير التجارة ويتهم أطرافاً بالتآمر على أمن الدولة

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل