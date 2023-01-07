"النضال الشعبي" تعرب عن تضامنها مع الإجراءات الصينية لمكافحة (كورونا) وترفض تسييس الجائحة

رام الله - دنيا الوطنأعربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية، قيادةً وحكومةً وشعباً وحزباً، في مواجهة كافة المحاولات التشويهية المعادية التي تستهدف النيل من إجراءات وسياسات الصين التي أعلنتها بكين في اطار خطتها في مجابهة فيروس (كورونا).وقال محمـد علوش، عضو المكتب السياسي للجبهة، ان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تقف بثبات الى جانب الرفاق في الحزب الشيوعي الصيني والقيادة الصينية رفضاً للمواقف الأمريكية والغربية المغرضة والتي تتسم بعدم النزاهة وانعدام المصداقية، التي تسعى لتشويه الحقائق وحرف الأنظار عن الحقيقة الصينية الساطعة والإنجازات الصينية العظمية والتدابير التي اتخذتها الصين طيلة السنوات السابقة، في إجراءات الحد من تأثيرات الفايروس ومحاصرتها والانتصار عليه.وأشار بأن يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت الصين بياناً واضحاً مفاده بأنها أعادت تسمية الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا) الجديد بـ"عدوى فيروس (كورونا) الجديد"، معلنةً أنها ستخفض مستوى تعاملها مع (كوفيد-19) من مرض معد من الفئة "أ" إلى مرض معد من الفئة "ب" بدءاً من 8 كانون الثاني/يناير 2023، وفقا للقانون الصيني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، وأنها سترفع إجراءات الحجر الصحي حيال الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) الجديد، وستتوقف عن تحديد المخالطين عن قرب للحالات المصابة، وعن تحديد مناطق عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة.وأكد علوش أن هذه الخطوات الرائعة هي مزيد من التحسين والتعديل لاستراتيجية الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تستند إلى تقييم شامل لطفرات الفيروس، والوضع الوبائي، وتجربة الوقاية والسيطرة على الوباء، والالتزام بمبادرة استخلاص الحقيقة من الوقائع، وتحسين الوقاية من الأوبئة علمياً وبدقة، وما زال يتبع مبدأ (الشعب أولاً) و(الحياة في المقام الأول).وقال علوش: اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نثمن عالياً مواقف الصين الشجاعة وجهودها على الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه على حماية الصحة والوقاية من الحالات المرضية الشديدة، وندعم سياستها الوقائية لاتخاذ تدابير لحماية حياة الشعب وصحته إلى أقصى حد، وتقليل تأثير المرض على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أدنى حد.وأوضح علوش أن فيروس كورونا لا يعرف الحدود، وليس هناك أي بلد من البلدان بمنأى عنها، ويجب على دول العالم تعزيز الوعي بمجتمع المصير المشترك للبشرية، فكلما ازدادت الصعوبات، ازدادت ضرورة التآزر والتساند، لذلك علينا أن نتغلب على الفيروس كالعدو المشترك للبشرية عبر تعزيز التعاون الدولي، ومن هنا تكمن ضرورة القيام بالبحث المتخصص في الإجراءات الاحترازية والكشف عن مصدر الفيروس بموقف علمي، حيث عارضنا سابقاً ونعارض بشدة الآن كل المحاولات الأمريكية البائسة لتسييس قضية الصحة العامة، وتشويه صورة بلد باستغلال الوباء، وكل مساعي تخريب التعاون بين الدول للحد من انتشار الوباء وفق السياسات الامبريالية المعادية للإنسانية والتي تتجلى بالمواقف الأمريكية المعادية للصين في نجاحها الخارق لمكافحة الوباء المدمر للإنسانية، حيث حققت الصين انتصاراً كبيراً وساحقاً على الفايروس وبدأت العودة الى طبيعة الحياة السابقة تعزيزاً للخطوات القادمة نحو التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي والانساني العام .وعبر علوش عن التضامن مع الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نعبر عن اعتزازنا الكبير بالنجاحات الهائلة التي حققتها الصين خلال الأعوام الثلاث الماضية وما أحرزته من نتائج عملية ملموسة على صعيد مواجهة الفيروس ورفع راية الانسان وصحة الشعب أولاً وفي المقام الأول، ونحيي كافة الجهود التي بذلتها الحكومة وأجهزة الدولة في الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ونأمل أن تستعيد الصين عافيتها سريعاً ضمن الخطة المعدلة وأن تواصل مساعيها التنموية الشاملة والتي يشكل نجاحها وتقدمها عبقرية صينية ونموذجاً ملهماً لكافة الشعوب والبلدان، وهي نجاحات ستنعكس بكل تأكيد على العالم ككل، حيث المنافع التي تعود على الجميع ضمن مشروع المصير المشترك للبشرية التي يعبر عن أرقى أشكال التعاون الدولي.