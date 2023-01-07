"التربية" تكرم الطالب الفائز في بطولة آسيا للكاراتيه





رام الله - دنيا الوطنكرم وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي د. نافع عساف، اليوم، اللاعب مصطفى بشارات الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتيه، التي أقيمت في مدينة طشقند الأوزباكية.جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه ضرغام عبد العزيز، وذوي اللاعب بشارات.وفي هذا السياق أكد عساف التزام الوزارة، وعبر الاتحاد الرياضي المدرسي، بتوفير كل مقومات الارتقاء بواقع الرياضة المدرسية، مباركاً للبطل بشارات، لافتاً إلى أن الاتحاد الرياضي المدرسي يتابع مع اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحادات المختلفة السبل الكفيلة بتبني استراتيجيات لتطوير الرياضة المدرسية، ورعاية المواهب الرياضية.بدوره، ثمن عبد العزيز اهتمام الوزارة بالمواهب الرياضية، مؤكداً أن اللاعب مصطفى بشارات كان يحمل رسالة قبل سعيه لتحقيق لقبه، معبراً أن الآمال معقودة على لاعبينا الواعدين لتحقيق إنجازات مستقبلية.