شؤون فلسطينية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية

اشتية: توظيف قدرات الشباب مهم في مواجهة الحروب الإسرائيلية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الانخراط الإيجابي للشباب وتوظيف قدراتهم مهم جدا، في مواجهة الحروب التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا، وأهمها الحرب على روايتنا الفلسطينية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء، خلال استقباله اليوم السبت، وفداً شبابياً ضمن مبادرة مجلس الوزراء الشبابي لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية.

وقال اشتية إنه استمع إلى خطابات ملهمة من الشباب حول رؤيتهم ومقترحاتهم لعمل الوزارات، وناقش معهم العديد من الأفكار التي تم طرحها، كذلك الخطط الاستراتيجية لعدد من القطاعات منها أهمية الانتقال من التعليم الى التعلم وتطوير العملية التعليمية، وأهمية البحث والتطوير، ومواجهة التحديات خلال عام 2023 كشعب وقضية وحكومة ودولة.

وشكر رئيس الوزراء القائمين على هذه المؤسسة ومبادرتهم التي تقع ضمن صلب أولويات الحكومة في الاهتمام بقطاع الشباب الذي يعد عماد الدولة الفلسطينية.

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