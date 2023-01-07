دولي

تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية ستشتد في الأشهر المقبلة

تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية ستشتد في الأشهر المقبلة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت تركيا من اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأشهر المقبلة، والدمار الذي سينجم عن ذلك، مؤكدة بذلها جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفوضات وإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنّه "من الواضح أن الحرب الروسية الأوكرانية ستشتد في الأشهر المقبلة، وذلك يعني المزيد من الموت والدمار وأزمة عميقة طويلة الأمد.

وأضاف قالن، في تغريدة على موقع (تويتر) أن "تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات، بدءاً بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولا إلى نقل الحبوب والأمن النووي".

بدوره، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في خطاب له أمس الجمعة، أن التزام الولايات المتحدة بتزويد كييف بمركبات برادلي المقاتلة لأول مرة، هو بالضبط ما تحتاج إليه أوكرانيا، مؤكداً أن الإعلان الرسمي المقرر صدوره لاحقا في هذا الصدد يُظهر أن زيارته لواشنطن الشهر الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية أميركية تزيد على 3.75 مليارات دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الاجتياح الروسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن مدرعات برادلي ومدافع هاوتزر وغيرها من الأسلحة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

من جهتها، أعلنت برلين عزمها على تزويد كييف بـ40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أن التدريب المخطط تقديمه للجنود الأوكرانيين في ألمانيا سيستغرق حوالي ثمانية أسابيع.

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