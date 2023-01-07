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اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين

اليمن: قتلى وجرحى بانفجارات استهدفت الحزام الأمني في أبين
قوات الحزام الأمني في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بمقتل ووإصابة 15 عنصراً من قوات الحزام الأمني، جراء انفجارين منفصلين في إحدى البلدات بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن سبعة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرين إثر انفجارين منفصلين بعبوات ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية شرق محافظة أبين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

ووفق المصادر، فإن أحد الانفجارين استهدف دورية عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مرت أسفل وادي عومران في مودية أبين، بينما استهدف الانفجار الآخر ناقلة مياه.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض الجرحى بحالة حرجة وهو ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للارتفاع، ولم تعرف هوية الجهات التي تقف خلف التفجيرين، مع ترجيحات بأن عناصر تابعة للقاعدة تقف خلف الهجوم، بالتزامن مع هجمات مماثلة تشهدها المديرية بين الفينة والأخرى زادت حدتها الأسابيع الماضية.

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