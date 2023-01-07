شؤون فلسطينية

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مباحث التموين والمعادن الثمينة بغزة إتلافها 28 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال جولاتها التفتيشية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وذكرت مباحث التموين بمحافظة رفح أنها ضبطت 22 طن من المعلبات لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ضبطت مباحث التموين بمحافظة غزة 6.7 طن من الجبنة بسبب وجود علامات فساد ظاهري وعفن عليها.

وأشارت مباحث التموين إلى أنه تم إحالة ملف القضيتين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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