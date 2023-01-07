إتلاف 28 طن مواد غذائية فاسدة في محافظتي غزة ورفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مباحث التموين والمعادن الثمينة بغزة إتلافها 28 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال جولاتها التفتيشية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني.وذكرت مباحث التموين بمحافظة رفح أنها ضبطت 22 طن من المعلبات لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.وفي السياق ذاته، ضبطت مباحث التموين بمحافظة غزة 6.7 طن من الجبنة بسبب وجود علامات فساد ظاهري وعفن عليها.وأشارت مباحث التموين إلى أنه تم إحالة ملف القضيتين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.