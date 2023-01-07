الخليل: الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين ومستوطن يستولي على 10 دونمات

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اليوم السبت، عقب قمع قوات الاحتلال للمحتجين على استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات في بادية يطا جنوب الخليل، تخللها اعتقال آخرين، وإصابة شابين بقنابل الصوت.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن أحد المستوطنين نصب أربعة بيوتا متنقلة "كرفانات" في منطقة زويدن، على مساحة 10 دونمات، في منطقة زويدين بالقرب من قرية أم الخير في بادية يطا.وأشار الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاستيلاء تلك، ما أسفر عن إصابة مواطنين بقنابل الصوت في منطقة القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسن سويلم البسايطة، وعبد الرحمن البسايطة في محيط المنطقة المستهدفة.وقال الجبور، إن: "الاحتلال ومستوطنيه يحاولون الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الشرقية المطلة على البحر الميت والأغوار، في مسعى لمنعهم من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم، بهدف التوسع الاستيطاني".