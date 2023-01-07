تفاصيل مشاركة جبريل الرجوب في افتتاح "خليجي 25" في العراق

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، في افتتاح النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" التي انطلقت يوم أمس الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.وجاءت مشاركة الرجوب، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والرياضة العراقية والعربية والدولية.والجدير ذكره أن لقاء الافتتاح بين المستضيف العراق وشقيقه العماني انتهى بالتعادل السلبي.ويشار إلى أن العراق يستضيف بطولة كأس الخليج العربي بنسختها ال25 للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.والتقى الرجوب على هامش افتتاح البطولة برئيس (فيفا) إنفانتينو، الذي أعرب عن رغبته بزيارة فلسطين في شهر آذار أو نيسان المقبل.بدوره، رحب الفريق الرجوب بهذا الزيارة، وضرورة اطلاعه و(فيفا) على واقع كرة القدم الفلسطينية، وما شهدته من تطور ملحوظ في الفترة السابقة، رغم ما تواجهه من تحديات، أبرزها: الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة والمستمرة.كما التقى الرجوب بوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، والعديد من رؤساء الاتحادات العربية، وشخصيات رياضية عربية.