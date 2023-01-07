وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أن إقرار إسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.وقال شلالدة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، إن "هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا".وأكد وزير العدل الفلسطيني أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وتابع شلالدة أن "المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري".