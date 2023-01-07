شؤون فلسطينية

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي
وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أن إقرار إسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال شلالدة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، إن "هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا".

وأكد وزير العدل الفلسطيني أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع شلالدة أن "المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري".

أخبار ذات صلة

تفاصيل مشاركة جبريل الرجوب في افتتاح &quot;خليجي 25&quot; في العراق

تفاصيل مشاركة جبريل الرجوب في افتتاح "خليجي 25" في العراق

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

العالول: الاحتلال لم يترك لنا خياراً سوى المواجهة وقبول التحدي

العالول: الاحتلال لم يترك لنا خياراً سوى المواجهة وقبول التحدي

&quot;الصحة&quot; بغزة: الاحتلال يُمعن في منعه لإدخال الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الأشعة

"الصحة" بغزة: الاحتلال يُمعن في منعه لإدخال الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الأشعة

&quot;الداخلية&quot; بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

"الداخلية" بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

وزير العدل: إجراءات الاحتلال الفاشية ضد السلطة الوطنية انتهاك للقانون الدولي

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

وزير الخارجية الأردني ونظيره الأميركي يبحثان تبعات اقتحام بن غفير للأقصى

وزير الخارجية الأردني ونظيره الأميركي يبحثان تبعات اقتحام بن غفير للأقصى

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع؟

منوعات

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ألبوم أحلام الجديد يتخطى ستة ملايين مشاهدة خلال يومين

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

ضجة كبيرة بعد غياب الفنان كاظم الساهر عن افتتاح كأس الخليج بالعراق

شاهد: &quot;ليه لأ&quot;.. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

شاهد: "ليه لأ".. هكذا علقت نجوى كرم على سؤال هل ستكون عروس 2023

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

عربي

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري &quot;انقلاب 30 يونيو&quot;

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"