العالول: الاحتلال لم يترك لنا خياراً سوى المواجهة وقبول التحدي

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول، إن "القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحاً، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا".وأضاف العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن "القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع البناء في مناطق "ج"، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي".وأكد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانياً من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.