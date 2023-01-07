"الصحة" بغزة: الاحتلال يُمعن في منعه لإدخال الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الأشعة

رام الله - دنيا الوطنأكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة بسام الحمادين، أن الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم يُمعن في منعه للأجهزة الطبية وعلى وجه التحديد أجهزة الأشعة، رغم أن هناك نقص حاد في عدد الأجهزة.وقال الحمادين، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم السبت، "إن هناك تهالك في عدد من الأجهزة الطبية بسبب مرور الزمن عليها، فالوزارة تعاني بسبب عدم إدخال هذه الأجهزة، والاحتلال يمنع دخولها رغم أهميتها الكبيرة".وأضاف أن الوزارة تابعت منذ حوالي أربعة أيام "إعلان الاحتلال قائمة ببعض الأجهزة التي سيسمح بإدخالها، وهذا كله نعتبره استهلاكاً إعلامياً فقط لا أكثر، لأن الأجهزة التي يريد أن يدخلها في القائمة هي أصلاً تدخل بدون أي تنسيق".وأشار الوكيل المساعد في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إلى أن القائمة التي أعلن عنها الاحتلال والتي ينوي السماح بإدخالها لا تحتوي على أجهزة أشعة.وأكد الحمادين على أن "الاحتلال ما زال يمارس ضغطه على قطاع غزة بمنعه للأجهزة الطبية المهمة، وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الوضع الصحي في قطاع غزة".