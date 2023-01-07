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أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس

أول تعليق من السيسي على الشائعات بشأن بيع قناة السويس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء الجمعة، على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن بيع قناة السويس، بعد إقرار مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق قناة السويس، والذى أحيل لمجلس النواب المصري.

وقال الرئيس السيسي خلال خلال كلمة له في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد: "في ناس بتقول خلي بالكوا قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالكوا هيبيعوا حاجات منعرفش إيه".

وأضاف: "لو هنعمل حاجة هنعلن عنها مش هنخبي عليكم حاجة، وزي ما أنا بتكلم معاكوا على طول هتكلم وهقول"، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم).

وتابع السيسي: "أنا شايف الناس في مصر قلقانة وخايفة، مش هقول إن ده مش مبرر، لكن إحنا مش بنخبي عليكم حاجة، أنا في كل مناسبة بتكلم، فمتديش ودنك لحد أقل ما فيه إنه غير مسؤول".

وقال السيسي ردًا على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن بيع قناة السويس: "في ناس بتقول خلي بالكوا قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالكوا هيبيعوا حاجات منعرفش إيه، لو هنعمل حاجة هنعلن عنها مش هنخبي، وزي ما أنا بتكلم معاكوا هقول.. وبعدين هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟!".

وأضاف: "أنا شايف الناس في مصر قلقانة وخايفة، مش هقول إن ده مش مبرر، لكن إحنا مش بنخبي عليكم حاجة، أنا في كل مناسبة بتكلم، فمتديش ودنك لحد أقل ما فيه إنه غير مسؤول".

وتابع: "كل واحد يعرف على قده، الموظف، ثم المدير، لغاية ما نوصل إلى أعلى منصب، يعني حد هيعرف على قداسة البابا في شؤون الكنيسة، بالطبع لا".

وواصل الرئيس المصري قائلاً: "اللي يتكلم إن مكنش يعرف، وأكيد مش هيبقى عارف، أولا ما تخافوش لأسباب كتيرة، أولها إن ربنا موجود، يعني هسيبنا يعني، وهو أعز وأكبر من الكل".

وأكمل: "والثاني إحنا كدولة حريصين على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إحنا ماشيين كويس وإن كنا بنعاني، لكن منخفش ولا نقلق، في ناس بتتكلم كلام كتير، أقل حاجة اللي بيتكلم ما يعرفش".

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