"الداخلية" بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة تصريحاً أوضحت فيه طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري، من 8 إلى 12 كانون الثاني/ يناير 2023.وقالت الهيئة، إن معبر رفح، سيكون مغلق غداً الأحد بسبب إجازة لدى الجانب المصري، أما يوم الإثنين، فستكون المغادرة للمعتمرين فقط، مع بقاء اتجاه الوصول للمسافرين العاديين.وأشارت إلى، أن يومي الثلاثاء والخميس، سيكون خلالهما السفر والوصول كالمعتاد وفق إعلانات الهيئة خلال الأيام القادمة.