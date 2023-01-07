عاجل

  • "الداخلية" بغزة: معبر رفح مغلق الأحد بسبب إجازة لدى الجانب المصري والاثنين المغادرة للمعتمرين فقط والوصول للمسافرين العاديين


شؤون فلسطينية

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية  (حماس) أن "جرائم الاحتلال ضدّ أبناء شعبنا، وإرهاب المستوطنين المتطرّفين؛ عبر القتل المتعمّد بدم بارد، والإمعان في الحصار والأسر والإبعاد والتهجير، لن تفلح في كسر إرادة الصمود والتحدّي لدى شعبنا ومواصلة المقاومة والثورة حتى نيل الحرية وتقرير المصير".

وشددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني على أن "قوافل الشهداء التي ترتقي كل يوم ستظلّ مشاعل نور تضيء درب شعبنا في مشروعه نحو التحرير والعودة، وسنبقى على عهد الوفاء لدمائهم وتضحياتهم في السير على نهجهم بالمقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".

وقالت: "إن استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين أكثر من 373 شهيداً، هو جريمة وانتهاك لكل الأعراف والشرائع والمواثيق الدولية، وما يعرف بـ "مقابر الأرقام" يكشف مدى عنصريته وساديته بحق شهداء شعبنا وأسرهم".

ودعت (حماس) كل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرّك الفاعل للضغط على الاحتلال لاستردادها ودفنهم وتشييعهم وتكريمهم بمواكب تليق بمقامهم.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، "بمزيد من التضامن مع شعبنا الفلسطيني، انتصاراً لعدالة قضيتنا، ووفاءً لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن حقهم في الحرية والكرامة، ورفضاً للاحتلال الصهيوني الذي يشكّل استمراره خطراً على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها ويهدّد السلم والأمن الدوليين".

أخبار ذات صلة

&quot;الداخلية&quot; بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

"الداخلية" بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

&quot;الاقتصاد&quot;: ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

&quot;الخارجية&quot;: تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي

"الخارجية": تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

هيئة الأسرى: زيارة بن غفير لسجن نفحة جزء من برنامج الحكومة المتطرفة

هيئة الأسرى: زيارة بن غفير لسجن نفحة جزء من برنامج الحكومة المتطرفة

القيادي العجوري يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة ومحاولة اغتياله في دمشق

القيادي العجوري يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة ومحاولة اغتياله في دمشق

الاحتلال يفرض إجراءات انتقامية على شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية

الاحتلال يفرض إجراءات انتقامية على شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

منوعات

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف بعد صراع مع المرض

وفاة وديع نجل جورج وسوف بعد صراع مع المرض

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل &quot;المداح&quot; بعد استبعاده من الجزء الثالث

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل "المداح" بعد استبعاده من الجزء الثالث

مصطفى الآغا يواكب مجريات &quot;خليجي 25&quot; في برنامج &quot;صدى الخليج&quot;

مصطفى الآغا يواكب مجريات "خليجي 25" في برنامج "صدى الخليج"

عربي

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري &quot;انقلاب 30 يونيو&quot;

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"