عاجل

  • "الداخلية" بغزة: معبر رفح مغلق الأحد بسبب إجازة لدى الجانب المصري والاثنين المغادرة للمعتمرين فقط والوصول للمسافرين العاديين


شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بأن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في الوزارة، دمغت خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، ما قيمته  17.77 مليون شيكل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية.

وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .

يشار إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنانا من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.

وفي مجال الرقابة، نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 160 زيارة ميدانية، شملت 519 محلا ومشغلا، نتج عنها تحرير 13 محضر ضبط، بوزن ما يزيد عن 25 كيلو غراما من الذهب المخالف، وتم احالتها الى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم احالة 6 مخالفات تنظيمية.

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة، مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

أخبار ذات صلة

&quot;الداخلية&quot; بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

"الداخلية" بغزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الجاري

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

بما فيها غزة.. تقديرات إسرائيلية: احتمالات أن تؤدي عملية بالضفة لجر الجميع للتصعيد

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

(حماس): سنبقى على عهد الوفاء للشهداء حتى دحر الاحتلال

&quot;الاقتصاد&quot;: ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

"الاقتصاد": ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93%

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

&quot;الخارجية&quot;: تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي

"الخارجية": تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 28 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

هيئة الأسرى: زيارة بن غفير لسجن نفحة جزء من برنامج الحكومة المتطرفة

هيئة الأسرى: زيارة بن غفير لسجن نفحة جزء من برنامج الحكومة المتطرفة

القيادي العجوري يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة ومحاولة اغتياله في دمشق

القيادي العجوري يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة ومحاولة اغتياله في دمشق

الاحتلال يفرض إجراءات انتقامية على شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية

الاحتلال يفرض إجراءات انتقامية على شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

منوعات

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

بالفيديو: محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل بعد نجاح فيلمه الأخير

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

محمد رمضان يحتفل بنجاح (على وضعنا) في منزل أحمد عدوية

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

ما هي أسباب غياب منة شلبي ووالدتها عن جلسة المحاكمة الخاصة بها؟

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

صورة: ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها من داخل العناية المركزة

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

نجوم وإعلاميو الوطن العربي ينعون الراحل وديع جورج وسوف

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان &quot;مضحوك علينا&quot;

عمورد دياب يفاجئ جمهوره بأغنيته الأولى خلال 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

صورة: موعد تشييع جثمان الراحل وديع جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف بعد صراع مع المرض

وفاة وديع نجل جورج وسوف بعد صراع مع المرض

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل &quot;المداح&quot; بعد استبعاده من الجزء الثالث

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل "المداح" بعد استبعاده من الجزء الثالث

مصطفى الآغا يواكب مجريات &quot;خليجي 25&quot; في برنامج &quot;صدى الخليج&quot;

مصطفى الآغا يواكب مجريات "خليجي 25" في برنامج "صدى الخليج"

عربي

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري &quot;انقلاب 30 يونيو&quot;

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"