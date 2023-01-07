غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (1 وحتى 6 كانون الثاني/ يناير 2023.وأفادت الإحصائية بأن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10338 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9695 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10200 مواطناً و44 أجنبياً، و94 من فلسطينيي أراضي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 9599 مواطناً، و52 أجنبياً، و43 من فلسطينيي أراضي عام 48، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.