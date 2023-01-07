دولي

بعد 15 جولة تصويت.. الجمهوري كيفن مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

بعد 15 جولة تصويت.. الجمهوري كيفن مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي
النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي
رام الله - دنيا الوطن
نجح النائب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت أثارت توترات قوية داخل المجلس.

وحصل مكارثي على 216 صوتاً في الجولة 15 من التصويت، إثر مفاوضات شاقة، رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.

وقد هنأ الرئيس جو بايدن مكارثي على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وقال إنه مستعد للعمل مع الجمهوريين ما أمكنه ذلك.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ مئة عام التي يفشل فيها زعيم أغلبية جمهورية في الفوز بانتخابات رئاسة مجلس النواب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر2022.

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