الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم السبت، الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة وتبقى فرصة فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.