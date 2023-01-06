شؤون فلسطينية

"ما خفي أعظم" يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة وحكاية المجند المزدوج العائد للقطاع

"ما خفي أعظم" يكشف حقائق حول المقاومة بالضفة وحكاية المجند المزدوج العائد للقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف برنامج "ما خفي أعظم" التي بثته قناة (الجزيرة)، مساء يوم الجمعة، حقائق جديدة حول المقاومة الفلسطينية في الضفة والمجموعات المسلحة مثل: كتيبة جنين- سرايا القدس وعرين القدس وغيرهم.

كما وتناول البرنامج، خفايا محاولة اغتيال القائد العسكري للجهاد الإسلامي، أكرم العجوري في دمشق عام 2019 والتي استشهد خلالها نجله.

وبدوره، أوضح العجوري أن "هناك طرف يساعد العدو ضد المقاومة وساعده في محاولة اغتيالي التي استشهد فيها نجلي في دمشق عام "2019.

ومن جهته، قال أحد مؤسسي كتيبة جنين في سرايا القدس لـ "ما خفي أعظم": إن "كل المقاومين موحدون في الميدان، ونقاتل كرجل واحد بغض النظر عن الانتماء الفصائلي".

وشدد أن ما يجري في جنين ومخيمها هو إرث تاريخي وطبيعي، وليس مستغرباً.

وفي السياق، صرح "أبو فلسطين"، قائد (عرين الأسود) لبرنامج "ما خفي أعظم" بأن أي شخص ينتمي للعرين يجب أن يقاتل تحت راية التوحيد وأن لا يقبل دعمًا من أي حزب أو أي جهة.

وأضاف: "تلقينا عرضاً لتسليم أنفسنا للأجهزة الأمنية الفلسطينية مقابل امتيازات مالية"، مشددًا "لن أسلّم نفسي ولدينا الكثير من الجنود المجهولين".

كما وكشف برنامج "ما خفي أعظم"عن مجند مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات إسرائيلي سرًا التقاه في القدس قبل أن يعود إلى قطاع غزة.

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