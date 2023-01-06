رئيس "بكدار" يشارك في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) الوزير محمد أبو عوض أمس، في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بصفته عضوا في مجلس الأمناء ممثلا عن دولة فلسطين في دولة الكويت، ضمن وفد ضم مديرة التدريب في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) خلود مطري.والتقى أبو عوض على هامش الاجتماع بصندوق الانماء العربي لبحث سبل التعاون بين الطرفين.وأكد أن فلسطين تستفيد من كافة الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية التي يطرحها المعهد، والتي تمتاز بمواءمتها لاحتياجات مؤسسات الدولة الفلسطينية ورؤية القيادة الفلسطينية إلى تجسيد الدولة.وشكر أبو عوض، إدارة المعهد وخبرائه على ما قدموه لفلسطين من دورات تدريبية ودراسات واستشارات تخصصية نفذها المعهد، وعقد العديد من الورش لمؤسسات وطنية إضافة إلى توقيعه لعدة مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من المؤسسات، كما نفذ دراسات عديدة، منها دراسة لسلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات فلسطينية أخرى.وأثنى بالشكر على إدارة المعهد لتنفيذها عدة دورات للشباب الريادي الفلسطيني على نفقة المعهد، وعمل على تشبيك الشباب ذوي المشاريع الريادية المميزة مع جهات داعمة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.بدورها، حيّت إدارة المعهد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووعدت بتقديم المزيد من الدعم المؤسسي والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية للشباب والمؤسسات الفلسطينية.ويعد المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1980، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.