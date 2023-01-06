اشتية يكشف تداعيات القرصنة الإسرائيلية للأموال الضريبية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، تفاقم من أزمتنا المالية.وقال اشتية: "إن اقتطاع أموال المقاصة يتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار"194.ودعا الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.