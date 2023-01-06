عاجل

  • قائد سرايا القدس لـ "ما خفي أعظم": أولوية نتنياهو إكمال مشروع التطبيع وجيشه عاجز عن خوض معارك مفتوحة


شؤون فلسطينية

اشتية يكشف تداعيات القرصنة الإسرائيلية للأموال الضريبية

اشتية يكشف تداعيات القرصنة الإسرائيلية للأموال الضريبية
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، تفاقم من أزمتنا المالية.

وقال اشتية: "إن اقتطاع أموال المقاصة يتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار"194.

ودعا الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

الرئيس عباس: سنواجه بحزم الانتهاكات الخطيرة لحكومة نتنياهو

تركيا ترفع سعر تأشيرة دخول الفلسطينيين لأراضيها

تركيا ترفع سعر تأشيرة دخول الفلسطينيين لأراضيها

اشتية يكشف تداعيات القرصنة الإسرائيلية للأموال الضريبية

اشتية يكشف تداعيات القرصنة الإسرائيلية للأموال الضريبية

(حماس) توجه دعوةً للسلطة بشأن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية

(حماس) توجه دعوةً للسلطة بشأن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية

الدولار يُسجل انخفاضًا ملحوظًا أمام الشيكل

الدولار يُسجل انخفاضًا ملحوظًا أمام الشيكل

حركة فتح: القيادة ستُحاسب إسرائيل دوليًا رغم سياسات القرصنة

حركة فتح: القيادة ستُحاسب إسرائيل دوليًا رغم سياسات القرصنة

فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة وسنواصل حراكنا السياسي

فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة وسنواصل حراكنا السياسي

جنين: قوات الاحتلال تقتحم القرى وتنصب حواجز عسكرية

جنين: قوات الاحتلال تقتحم القرى وتنصب حواجز عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة وسنواصل حراكنا السياسي

فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة وسنواصل حراكنا السياسي

جنين: قوات الاحتلال تقتحم القرى وتنصب حواجز عسكرية

جنين: قوات الاحتلال تقتحم القرى وتنصب حواجز عسكرية

قيادي بـ (فتح): إسرائيل تعلن الحرب على السلطة الفلسطينية

قيادي بـ (فتح): إسرائيل تعلن الحرب على السلطة الفلسطينية

نابلس: إصابة مواطن برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه

نابلس: إصابة مواطن برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه

مجدلاني يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية

مجدلاني يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية

إصابة حرجة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

إصابة حرجة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا

نابلس: مستوطنون يهاجمون منزلا في عين شبلي

نابلس: مستوطنون يهاجمون منزلا في عين شبلي

بماذا علقت حركة حماس على زيارة &quot;بن غفير&quot; لسجن نفحة؟

بماذا علقت حركة حماس على زيارة "بن غفير" لسجن نفحة؟

منوعات

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل &quot;المداح&quot; بعد استبعاده من الجزء الثالث

كمال أبو رية يهاجم صنّاع مسلسل "المداح" بعد استبعاده من الجزء الثالث

مصطفى الآغا يواكب مجريات &quot;خليجي 25&quot; في برنامج &quot;صدى الخليج&quot;

مصطفى الآغا يواكب مجريات "خليجي 25" في برنامج "صدى الخليج"

الأمير هاري يعترف بتعاطي الكوكايين وقتل 25 شخصاً

الأمير هاري يعترف بتعاطي الكوكايين وقتل 25 شخصاً

باسم ياخور وسلوم حدّاد عدوّان بوجه واحد في البوستر الأول من &quot;العربجي&quot;

باسم ياخور وسلوم حدّاد عدوّان بوجه واحد في البوستر الأول من "العربجي"

إضافة حفل ثانٍ لعرض &quot;هانززيمر لايف&quot; في دبي

إضافة حفل ثانٍ لعرض "هانززيمر لايف" في دبي

أديل تكشف إصابتها بـ&quot;عرق النسا&quot;

أديل تكشف إصابتها بـ"عرق النسا"

محامي منة شلبي يكشف سبب عدم حضورها ووالدتها جلسة المحاكمة

محامي منة شلبي يكشف سبب عدم حضورها ووالدتها جلسة المحاكمة

بعد نجاح فيلمه... محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل

بعد نجاح فيلمه... محمد هنيدي يكشف عن رأيه في عمليات التجميل

شاهد.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى السرطان

شاهد.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى السرطان

هشام عباس يكشف لـ&quot;أنغام&quot; أسرار مشواره الفني

هشام عباس يكشف لـ"أنغام" أسرار مشواره الفني

عربي

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

صحيفة: (حزب الله) يُشكل أكبر تهديد لإسرائيل

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

تونس: العشرات يطالبون بالإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري &quot;انقلاب 30 يونيو&quot;

السودان: استبعاد قاضي محكمة مدبري "انقلاب 30 يونيو"