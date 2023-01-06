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شؤون فلسطينية

(حماس) توجه دعوةً للسلطة بشأن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية

(حماس) توجه دعوةً للسلطة بشأن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية
الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، لا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة: "نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ووجهت دعوة للسلطة الفلسطينية بعدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

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