(حماس) توجه دعوةً للسلطة بشأن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، لا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم.وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة: "نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".ووجهت دعوة للسلطة الفلسطينية بعدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.