فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة وسنواصل حراكنا السياسي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ردا على العقوبات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إن هذا "ليس بجديد أو غريب على تصرفات حكومة فاشية تحكمها عصابة من المتطرفين، وما يربطنا مع الاحتلال ليس عدة امتيازات هنا أو هناك فلسطين هي قضيتنا وإنهاء الاحتلال هو الهدف الرئيسي لشعبنا وقيادته السياسية".وأضاف فتوح في تصريح صادر عن مكتبه، الجمعة، "مهما اتخذوا من إجراءات عقابية فإنها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، فنحن هنا على أرضنا ووطننا ولن تكون هناك عودة إلى الوراء".وتابع: "سوف يتم تطبيق جميع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وفلسطين لشعبها بقدسها وأماكنها المقدسة، وهذه الإجراءات والتهديدات لن تزيدنا إلا صلابة وتصميما على دحر الاحتلال".