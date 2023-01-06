زعارير: اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والأسرى ستواجه برد شعبي قوي

رام الله - دنيا الوطنقال النائب باسم زعارير إن إقبال الأسرى على جولات من التصعيد في ظل حكومة احتلال متطرفة تسعى لزيادة العدوان على شعبنا، يستوجب تآزر الكل الفلسطيني بكل أطيافه لمواجهته.وأوضح زعارير أن المتطرف "إيتمار بن غفير" استطاع أن يحصل على ضوء أخضر من الاحتلال بجميع مكوناته لتصعيد عدوانه على شعبنا.وأضاف أن شعبنا بكل مكوناته مقبلون على جولات من التصعيد في ميادين كثيرة، والأسرى لن يسكتوا على اعتداءات الاحتلال بحقهم، وسيواجهونه بقوة ويحدثوا أزمة كبيرة قد تمتد إلى خارج السجون.وأكد على أن اعتداءات الاحتلال على الأقصى ستواجه برد فعل شعبي قوي في الداخل والقدس والضفة، مما قد يؤدي إلى نتيجة صعبة يواجهها الاحتلال وحكومته المتطرفة.