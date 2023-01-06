قيادي بـ (فتح): إسرائيل تعلن الحرب على السلطة الفلسطينية

وشدد عبيد أن هذه الإجراءات التي طالت أموال شعبنا ومؤسساتنا الوطنية الفلسطينية في كل أنحاء الضفة ضمن حدود دولة فلسطين لن تزيدنا إلا ثبات وعزيمة وإصرار على مواصلة كفاحنا الوطني حتي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح- المحافظات الجنوبية، جمال عبيد، مساء الجمعة، إن "إسرائيل أعلنت الحرب على السلطة الوطنية الفلسطينية وشعبنا العظيم و أسرانا ومقدساتنا، و ذلك عبر الإجراءات التعسفية التي اتخذتها رداً على التدابير التي المتخذة من قبل قيادتنا لمحاكمة الاحتلال على جرائمه في محكمة الجنايات الدولية".وحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذه التطورات، داعيًا لضرورة وأهمية تضافر كل الجهود من أجل طي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ الكامل لمواجهة هذه الحكومة اليمينية الفاشية.