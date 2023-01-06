مجدلاني يهنئ الأسير كريم يونس بالحرية

رام الله - دنيا الوطنهاتف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، الجمعة، الأسير المحرر كريم يونس، حيث قدم له التهاني بتحريره من سجون الاحتلال بعد أربعين عاما.وهنأ مجدلاني الأسير المحرر كريم يونس وأسرته وشعبنا على الحرية، مشيرا إلى أن هذا الصمود الأسطوري قصة بطولة وانتصار.من جانبه، عبّر الأسير يونس عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدًا أن الأسرى وشعبنا يخوضون معركة كبرى عنوانها الحرية للأسرى بشكل خاص ولشعبنا بشكل عام.