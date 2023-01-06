شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم التخطيط لعمليات تفجيرية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم التخطيط لعمليات تفجيرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الجمعة، عددًا من الأشخاص بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية بعبوات ناسفة.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية: فإنه "تحت بند سمح بالنشر، اعتقلت الشرطة وبالتعاون مع (شاباك) اعتقلت أربعة أشخاص خطّطوا لتنفيذ عمليات، اثنان منهم من سكان أم الفحم قاما بتجهيز عبوات".

وأوضح بيان مشترك صدر عن الشرطة و(شاباك) أنه "تم اعتقال أربعة فلسطينيين في الأسابيع القليلة الماضية بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات باستخدام تفجير عبوات ناسفة قرب الخط الفاصل بين أراضي 48 و67".

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